Cesenatico, omaggio a Dario Fo: un quadro del figlio Jacopo allo spazio “Le Sette Vite di Tinin Mantegazza”

Un nuovo omaggio a Dario Fo per le celebrazioni del Centenario dalla nascita del Premio Nobel per la Letteratura 1997. Dopo l’esposizione delle Tende al Mare realizzate dall’Accademia delle Belle Arti di Ravenna in collaborazione con la Fondazione Fo Rame e facendo seguito al contestuale allestimento della vetrina dell’Associazione Culturale Le Sette Vite di Tinin Mantegazza con un magnifico, enorme fiocco di vela interamente dipinto da Dario Fo per il pittore Berico nel 2006 con l’uso di terre colorate, fissate in acqua di mare, lo spazio culturale di Via Fiorentini 28 mette ora in vetrina un’opera dipinta dal figlio di Dario, Jacopo Fo.

Scrittore, attore e autore, regista e attivista, Jacopo ha realizzato un grande dipinto di 112x95 centimetri intitolato “Omaggio a mio padre” firmato e datato in basso a destra. L’opera di Jacopo Fo verrà presentata lunedì 27 luglio alle 18 presso lo spazio culturale “Le Sette Vite di Tinin Mantegazza” in via Fiorentini 28.