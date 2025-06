Cesenatico, oltre le differenze: giornata in barca a vela per 60 ragazzi con disabilità

Entusiasti i 60 ragazzi arrivati al Circolo Nautico di Cesenatico, per iniziativa del Lions Club Cervia Cesenatico, a prendere parte alla veleggiata di sabato 7 giugno. Su barche d’altura, uno dopo l’altro presi al bordo d’una dozzina di imbarcazione a vela: una decina del Circolo e tre giunte apposta da Marinando di Ravenna, con l’instancabile Sante Ghirardi. Associazione di volontariato, questa, nata per migliorare la qualità della vita e consentire di superare i propri limiti a coloro che vivono condizioni di disagio e di emarginazione giovanile.

Una giornata speciale

È così che i ragazzi della Fondazione “La Nuova Famiglia”, dell’associazione “Amici di Gigi”, della Cooperativa la Vena, tutte organizzazione no profit di Cesenatico, hanno potuto prendere il largo dalla darsena imbarcati su yacht come Hurricane, Bavaria 34, Comet 850, Gaia, Dehler 38, Futura, Beneteau 48, Jeanneau 34 e Jeanneau 49, Gs35, Sartini 30... per poi prendere a navigare a vele spiegate in mezzo al mare, con l’insolito equipaggio dei ragazzi alle prese col piacere di mettersi alla scoperta di ogni dettaglio della vela. I più non erano mai saliti su uno yacht d’altura. Mai, a così diretto contatto con il mare aperto e lo scafo che filava via sull’acqua, sulle “ali” delle grandi vele a caccia del vento, che a poco a poco gonfiava randa e genoa, per poter fare andatura. Un’emozione incredibile, con tanti che rivolgendosi a chi stava al timone chiedevano già poter ritornare. Messi i piedi di nuovo a terra, per i ragazzi altra sorpresa: ad aspettarli c’erano una settantina di pizze e bibite a dissetarli, regalate loro dalla “Mazzarini 59” e “Mamy’s Pub”.

«Ci riempie il cuore»

Il presidente del Circolo Nautico Massimo Magnani spiega: «È un’attività, quella della vela solidale, da tempo entrata a far parte del nostro circolo, con i soci che mettono a disposizione le loro barche. È un qualcosa che ci riempie il cuore. La scorsa settimana abbiamo fatto un’iniziativa simile con una sessantina di non vedenti e ipovedenti. Con Marinando di Sante Ghirardi, collaboriamo per ospitare persone con disabilità. Oggi è stato significativo il racconto di alcuni giovani ospiti in casa famiglia arrivata in Italia con un barconi, uno a piedi dal Medio Oriente. Domenica invece abbiamo fatto un veleggiata con e a favore della Croce Rossa».

Per superare le differenze