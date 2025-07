Cesenatico, oltre 400 persone ad ascoltare i messaggi di pace del cardinale Zuppi

Oltre 400 persone, molte delle quali in piedi perché non c’erano abbastanza sedie, hanno affollato ieri sera il cortile del Museo della marineria per ascoltare il cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi. Presenti tra gli ascoltatori anche tanti amministratori comunali, tra cui i sindaci di Cesena e Cesenatico, Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli. In prima linea anche il vescovo di Cesena Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo. “Chiesa come testimone di speranza nel mondo” il titolo dell’incontro, che faceva parte dei “Lunedì culturali” organizzati dalla parrocchia di San Giacomo. Tanti i messaggi di pace, tema che sta particolarmente a cuore al cardinale Zuppi, che è stato tra l’altro il mediatore a cui papa Francesco ha affidato la missione di costruire ponti che permettano di porre fine alla guerra scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina,