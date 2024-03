Cesenatico, occhio ai rifiuti fuori dal contenitore: dal 18 marzo scatta il bollino giallo

Novità in arrivo a Cesenatico per migliorare la raccolta differenziata. Da lunedì 18 marzo non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e verrà posizionato dagli operatori Hera il bollino giallo, uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento dei materiali di scarto.

Per effetto della tariffa puntuale, attiva dal 1° gennaio scorso e che rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per incentivare la corretta separazione dei rifiuti, per quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite, i sacchi posizionati al di fuori del contenitore non verranno raccolti e saranno considerati abbandoni, che sono sanzionabili per legge.

Nella nuova tariffa, fatturata direttamente da Hera, diversamente dalla Tari, l’importo è calcolato non solo in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di svuotamenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio: per introdurre in modo graduale questo cambiamento, per il primo anno di applicazione della TCP gli svuotamenti extra di Indifferenziato saranno misurati ma non verranno applicati i costi aggiuntivi corrispondenti alle eccedenze (Quota Variabile Aggiuntiva).

Poiché il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore, per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (apribile con tessera), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro.

Sono a disposizione, per chi ne avesse necessità, un servizio dedicato per la raccolta di presidi sanitari monouso (pannolini/pannoloni), e contenitori aggiuntivi per famiglie con più di 4 componenti, oppure in possesso di animali domestici. Le famiglie costrette ad utilizzare presidi sanitari (pannolini/pannoloni), oltre ad avere diritto a passaggi aggiuntivi per la raccolta del rifiuto indifferenziato, comunicando ad Hera la loro necessità, potranno godere di una franchigia sugli svuotamenti eccedenti quelli minimi previsti, senza avere addebiti a conguaglio. Chi invece produce quantità considerevoli di rifiuto indifferenziato per numerosi componenti del nucleo familiare o per possesso di animali domestici, non potranno godere di passaggi aggiuntivi, ma potranno richiedere bidoni extra: eventuali sforamenti degli svuotamenti minimi non godranno di franchigia e saranno conteggiati a conguaglio l’anno successivo.

Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi

«Come Amministrazione stiamo portando avanti un percorso insieme a Hera e a tutta la cittadinanza per portare Cesenatico a un sempre maggior tasso di raccolta differenziata. L'introduzione del bollino giallo vuole essere un ulteriore incentivo a differenziare e a gestire in maniera responsabile la raccolta. Lavoriamo sempre a stretto contatto con Hera e con le cooperative esecutrici dei passaggi per migliorare ogni giorno il servizio rivolto alla cittadinanza», il commento della vicesindaca Lorena Fantozzi.

Dove ritirare il kit

Le famiglie e attività che non hanno ancora ritirato il kit, indispensabile per accedere alla raccolta rifiuti (bidoncino per l’indifferenziato se serviti dal porta a porta, oppure la Carta Smeraldo se si utilizzano i cassonetti stradali, come in centro storico) possono farlo presso la stazione ecologica di via Mesolino (orario invernale dal 1 ottobre al 31marzo: lunedì-mercoledì-venerdì 9-15, martedì e giovedì 12.30-17.30 sabato 8-19 e domenica • 9-12; orario estivo dal 1 aprile al 30 settembre al 30.09: : lunedì-mercoledì-venerdì 8.30-14.30, martedì e giovedì 13.30-18.30, sabato 8.30-19.30 e domenica 9-12), oppure presso lo sportello Hera in Via Leonardo Da Vinci 35 (orari: dal lunedì al venerdì 8-13.30 e lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30-17).

Le attività possono recarsi ai punti di distribuzione per i bidoncini da 40 litri, mentre per i contenitori più grandi (carrellati), devono contattare il numero verde 800.999700 per definire la data del sopralluogo del tecnico Hera in azienda per concordare la volumetria idonea.