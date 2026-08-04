Cesenatico, nuovo ufficio mobile per la Polizia Locale

È stato consegnato nei giorni scorsi al Comando di Polizia Locale di Cesenatico un nuovo ufficio mobile, allestito su veicolo Citroen Jumpy Combo, pensato per potenziare il presidio del territorio e migliorare i servizi al cittadino. Il veicolo è stato specificamente allestito per gli interventi di infortunistica stradale offrendo agli agenti una strumentazione avanzata e uno spazio operativo funzionale per i rilievi dei sinistri direttamente sul posto.

Oltre all’impiego per la sicurezza stradale, il veicolo svolgerà un ruolo chiave nella sicurezza urbana integrata: sarà infatti impiegato per presidi fissi nelle aree maggiormente affollate della città, trasformandosi all’occorrenza in un vero e proprio punto di contatto con la comunità. I cittadini potranno utilizzarlo come punto informativo e per la ricezione di esposti e segnalazioni. L’entrata in servizio dell’ufficio mobile rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia: il progetto verrà infatti sviluppato e strutturato ulteriormente, con l’obiettivo di consolidare la presenza della Polizia Locale nei quartieri e garantire un servizio sempre più capillare e orientato all’ascolto.