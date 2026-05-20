Cesenatico, nuovo Sportello Facile: approvato il progetto

A Cesenatico la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità del nuovo “Sportello Facile” che verrà creato al piano terra della sede Comunale: in un nuovo servizio verranno accorpati i servizi di Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Anagrafe e Stato Civile con una riorganizzazione delle risorse e un rinnovamento anche sul piano strutturale. L’obiettivo dell’investimento da 180.000 euro sarà quello di accentrare i servizi per i cittadini rendendo tutto ulteriormente semplificato per chi ha bisogno di certificati e documenti e migliorando il rapporto con il pubblico. Proprio in questo senso nei mesi scorsi è stata aperta una nuova postazione dedicata per il rilascio della CIE, ubicata all’interno dei locali dell’Urp, un primo passo prima di questo cambiamento strutturale.

«Il nuovo Sportello Facile creerà un unico luogo al servizio dei cittadini con Urp, Anagrafe e Stato Civile accentrando così servizi cruciali che si troveranno tutti al piano terra della sede comunale. Abbiamo pensato a questa soluzione per migliorare il rapporto con l’utenza che in un solo luogo avrà la possibilità di vedere soddisfatte varie richieste», ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoli.