Cesenatico, nuovo Ponte del Gatto: il Comune investe altri 450mila euro per varianti migliorative

A Cesenatico nel Consiglio Comunale di giovedì 30 luglio arriva l’assestamento di bilancio con una variazione da oltre 3.500.000 euro riguardanti sia la parte corrente che la parte di investimenti. Tra le voci più importanti, per il nuovo Ponte del Gatto 450.000 euro necessari per coprire costi per imprevisti e varianti migliorative al progetto come, ad esempio, un nuovo ciclo marino di trattamento delle travi d’acciaio e un aumento del numero dei micropali di fondazione.

Tra le voci in variazione, 165.000 euro per il progetto di illuminazioni permanente delle barche storiche della sezione galleggiante del Museo della Marineria che include il rifacimento delle luci a bordo degli scafi; 77.000 per la sistemazione dei tetti degli edifici scolastici del territorio e 59.000 che andranno a integrare il bando regionale ottenuto per il Comando della Polizia Locale riguardo alla nuova camera di sicurezza e all’armeria.