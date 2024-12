Cesenatico, nuovo Ponte del Gatto: ecco il progetto

Un’opera molto attesa da tutta la comunità. Durante l’assemblea del quartiere Centro-Boschetto che si è svolta ieri al Museo della Marineria, l’Amministrazione Comunale ha presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo “Ponte del Gatto” realizzato da Binini Partners di Reggio-Emilia e che a Cesenatico in passato aveva già realizzato il progetto delle Porte Vinciane, Piazza Spose dei Marinai e la passeggiata del Porto Canale . Per la progettazione del nuovo ponte sono stati stanziati 70.000 euro e il completamento di questo primo passo permetterà di aprire la conferenza dei servizi al termine della quale sarà redatto il progetto esecutivo da pubblicare in gara d’appalto. Per la realizzazione del ponte, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 2.100.000 euro inseriti nel bilancio di previsione e nel piano triennale delle opere pubblico per il 2025.

La soluzione scelta è stata quella di creare due sbalzi pedonali asimmetrici - la “balconata” affaccia solo sul Porto Canale - con la suddivisione stradale verso monte che prevede una ciclabile a doppio senso. In questo modo la struttura progettata sarà solida ma allo stesso tempo snella e di pregio anche dal punto di vista estetico. L’esigenza è quella di alzare le quote di appoggio per portarle completamente fuori dall’escursione di alta marea del canale. Lo studio Binini ha tenuto conto dell’ubicazione e della storicità del ponte per la scelta degli aspetti architettonici di finitura e dettaglio cercando di conferire al canale una quinta scenografica di chiusura del porto. La proposta prevede una leggera “monta” che riprende la forma del vecchio ponte in pietra con gli archi sottostanti. I ponte sarà realizzato con un’unica campata in modo da garantire la più ampia luce possibile dal punto di vista idraulico, una scelta di attenzione verso la sicurezza idraulica del territorio. La struttura portante del ponte presenta tre travi portanti che emergono in altezza al di sopra del piano calpestabile in modo da mantenere la struttura al di sopra dei massimi livelli idrometrici del canale.

Il nuovo ponte consentirà di razionalizzare i numerosi impianti di servizi - fognature, acquedotti, gasdotto, linee elettriche, reti telefoniche e fibra - che attualmente risultano appesi all’impalcato in modo semi-precario, con impatto visivo estremamente negativo. La nuova costruzione prevederà inoltre, nella struttura a sbalzo che sorregge i pedonali, alloggiamenti specifici per ogni servizio, in modo che ogni impianto sia protetto e allo stesso tempo nascosto alla vista, per lasciare il ponte libero da superfetazioni antiestetiche senza compromettere l’accessibilità ai sottoservizi per le manutenzioni