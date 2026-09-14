Cesenatico, nuovo Ponte del Gatto: arrivano le travi

A Cesenatico continuano i lavori per la costruzione del nuovo Ponte del Gatto e sta per entrare nel vivo una nuova fase: sono in arrivo a Cesenatico le travi che andranno a comporre il nuovo manufatto. Per la loro posa e assemblaggio sarà necessario chiudere una porzione del parcheggio della Rocca dalle ore 7 di martedì 15 settembre alle ore 24 di mercoledì 23 settembre.

Ad eseguire il progetto è la ditta Cams di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. Il cronoprogramma stimato è di 10 mesi di lavoro. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte è di 2.350.000 euro interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.