Cesenatico, nuovo canile e gattile: entro l’estate l’inaugurazione

A Cesenatico proseguono le operazioni per l’apertura del nuovo canile e gattile comunale (da inaugurare entro l’estate) e nei giorni scorsi la giunta ha approvato la convenzione per la gestione della nuova struttura. Il centro per la gestione degli animali è pronto e in queste settimane di stanno ultimando gli ultimi adempimenti burocratici dal punto di vista normativo e sanitario. La struttura si trova in via Mesolino nelle vicinanze dell’isola ecologica ed è gestita dalla società “Pietro Salerno srl” che lo ha realizzato con un investimento privato a seguito di un bando.

Così la vice sindaca Lorena Fantozzi: «Si stanno ultimando le pratiche sanitarie e burocratiche per l’apertura del nuovo canile e gattile comunale che è una struttura attesa dalla cittadinanza. Contiamo di poter inaugurare durante l’estate. Stiamo per arrivare a completare un lavoro complesso e impegnativo che darà una risposta concreta a un’esigenza del territorio».