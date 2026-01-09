Cesenatico, nuovo asilo nido in via Leone: installato l’impianto fotovoltaico

A Cesenatico proseguono i lavori per la riconversione ad asilo nido dell’edificio scolastico dismesso in Via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola. In queste settimane, sono avanzate le operazioni e si è proceduto all’installazione sulla copertura di un nuovo impianto fotovoltaico da 19,80 kWp. Il termine dei lavori è previsto per la primavera del 2026: il finanziamento del Pnrr ammonta a 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; con una variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale sono stati stanziati ulteriori 150.000 euro di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente sul territorio comunale. I posti disponibili in totale saranno 84 e la fine lavori è prevista per la primavera del 2026.

Per l’anno educativo 2025/2026 il Comune di Cesenatico ha azzerato intanto le liste d’attesa. Le domande per il nido “Piccolo Mare” a gestione diretta e per il nido “L’Arcobaleno” in concessione sono state in totale 87, di cui 37 conferme e 50 nuove iscrizioni. Le richieste delle famiglie sono state tutte soddisfatte.