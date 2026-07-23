Cesenatico, nuovo asilo di via Leone: dalla prossima settimana la posa degli arredi

Il nuovo asilo nido di via Leone presenta diverse novità che sono state presentate ai genitori interessati durante un’assemblea dell’aprile scorso: una struttura sostenibile, che potrà usufruire di fonti di energia rinnovabile; un sistema di illuminazione e di riduzione dell’impatto acustico pensato per migliorare il comfort delle sezioni e della grande “piazza” centrale per le attività comuni; e poi gli interni progettati dallo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia, forte dell’esperienza di Reggio Children, con il supporto del coordinamento pedagogico della Società Cooperativa Dolce, gestore del nuovo nido di Via Leone. Il finanziamento del PNRR ammonta a 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’Ente ha poi integrato il quadro economico con ulteriori 150.000 euro di fondi comunali. A questo si è aggiunto un ulteriore investimento di 280.000 euro per l’allestimento degli interni, del centro di cottura e del giardino I lavori sono stati eseguiti alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola.

Fino a venerdì 31 luglio è aperto il bando per la sezione lattanti, e le domande sono da presentare esclusivamente in modalità online: i posti a disposizione nella nuova struttura saranno 10, destinati a bambine e bambini residenti nel comune di Cesenatico nati tra il 1 gennaio 2026 e il 30 giugno 2026 che abbiano compiuto i tre mesi di età al 10 settembre 2026, primo giorno ufficiale del nuovo servizio.

La sezione lattanti sarà aperta dal lunedì al venerdì con ingresso stabilito dalle ore 8 alle ore 9; l’orario di uscita è previsto dalle ore 15.30 alle ore 15.50 con servizio di mensa con produzione diretta del pasto presso la struttura stessa. Su richiesta della famiglia, è previsto un orario di uscita intermedio dopo il pranzo in una finestra compresa tra le 12 e le 12.30.

I bambini nati dopo la data del 30 giugno potranno presentare domanda al compimento dei 3 mesi di età e nell’eventualità di posti disponibili per bambini della sezione piccoli 3-12 mesi, lo scorrimento della graduatoria avverrà entro il 31 marzo 2027.