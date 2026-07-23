Cesenatico, nuovo asilo di via Leone: dalla prossima settimana la posa degli arredi

A Cesenatico proseguono gli ultimi lavori per il nuovo asilo nido di via Leone che sono terminati per quanto riguarda la parte strutturale, dalla prossima settimana comincerà la fase di posa degli arredi.
Il nuovo asilo nido di via Leone presenta diverse novità che sono state presentate ai genitori interessati durante un’assemblea dell’aprile scorso: una struttura sostenibile, che potrà usufruire di fonti di energia rinnovabile; un sistema di illuminazione e di riduzione dell’impatto acustico pensato per migliorare il comfort delle sezioni e della grande “piazza” centrale per le attività comuni; e poi gli interni progettati dallo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia, forte dell’esperienza di Reggio Children, con il supporto del coordinamento pedagogico della Società Cooperativa Dolce, gestore del nuovo nido di Via Leone. Il finanziamento del PNRR ammonta a 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’Ente ha poi integrato il quadro economico con ulteriori 150.000 euro di fondi comunali. A questo si è aggiunto un ulteriore investimento di 280.000 euro per l’allestimento degli interni, del centro di cottura e del giardino I lavori sono stati eseguiti alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola.