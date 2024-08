Cesenatico, nuovi giochi in Piazza Macrelli, al Nido Piccolo Mare e alla scuola di Sala

Nuovi giochi e nuove attrezzature nelle aree pubbliche di Cesenatico che si sono arricchite proprio in questi giorni con dotazioni all’avanguardia per il divertimento di bambine e bambini e anche per la cura degli animali. L’investimento totale è stato di 30.000 euro e l’intervento è stato messo in opera dai tecnici di Cesenatico Servizi. I nuovi giochi - un’altalena e uno scivolo - sono stati posizionati in Piazza Macrelli nel cuore del quartiere Madonnina-S.Teresa; un’altalena è stata posizionata nel parco della scuola elementare di Sala e uno scivolo e un tunnel invece nell’area esterna del nido “Piccolo Mare. Infine, un nuovo percorso di agility dog con attrezzi all’avanguardia ha arricchito l’area cani all’interno del Parco di Levante.