Cesenatico, nuova Tac ad alta tecnologia all’ospedale Marconi

E’ un servizio di Radiologia completamente rinnovato, ma soprattutto potenziato, quello che viene inaugurato oggi all’ospedale Marconi di Cesenatico grazie ad un investimento complessivo da parte dell’Ausl Romagna di circa un milione di euro.

L’arrivo di un tomografo computerizzato (TC) ad alta tecnologia introduce una nuova gamma di prestazioni diagnostiche e spazi più funzionali e confortevoli. Si aggiunge così un ulteriore e importante tassello nella tabella di marcia per la realizzazione del più ampio progetto di ampliamento e riqualificazione del presidio che prevede la riorganizzazione di alcuni servizi già presenti all’interno della struttura e la costruzione di un nuovo edificio, adiacente a quello esistente, dove troveranno collocazione un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’area dei servizi pediatrici, il consultorio famigliare, i servizi sociali, i servizi socio-sanitari per l’accesso alle prestazioni collegate all’area della non autosufficienza (minori, anziani e disabili) e i servizi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile. L’intervento rappresenta, nel suo complesso, un potenziamento ed un ampliamento dei servizi rivolti alla comunità cesenaticense e un passo importante verso l’evoluzione di un modello organizzativo che mira alla piena integrazione tra l’Ospedale e il territorio.

Il servizio di radiologia di Cesenatico afferisce all’Unità Operativa di Radiologia di Cesena. L’attività specialistica si sviluppa su 5 sedi territoriali di cui le due con più elevato volume di attività sono quelle del Bufalini e del Marconi. Avere una nuova TC a Cesenatico permette di garantire la prossimità delle cure non più e non solo con metodiche di primo livello come radiografie e ecografie ma anche con metodiche di secondo livello come TC Torace, Addome Osteo-articolari e nei prossimi mesi anche di terzo livello con la possibilità di eseguire anche indagini con mezzo di contrasto, Angio TC cardio-sincronizzate e coronaro TC per lo studio selettivo ed emodinamico delle arterie coronariche, grazie all’utilizzo e al potenziamento della Tele Radiologia, con i nuovi sistemi integrati Ris PACS Aziendali che si stanno implementando su tutto il territorio aziendale per la refertazione e la visualizzazione delle immagini anche a distanza, da qualsiasi computer collegato alla rete aziendale.

Le caratteristiche della nuova TC

Il nuovo tomografo computerizzato che entrerà in funzione a pieno regime a metà luglio è un modello Aquilon Prime SP - Canon. E’ dotato di un sistema avanzato che consente di ottenere eccellenti immagini ad elevata risoluzione garantendo una significativa riduzione della dose di radiazioni erogata al paziente. Acquisisce e ricostruisce contemporaneamente 160 strati per singola rotazione in tecnica spirale, con una velocità di rotazione di 0.35 secondi su 360 gradi. Ha un ampio diametro pari a 780mm per un miglior comfort del paziente e per pratiche interventistiche più agevoli. Il lettino è completamente radiotrasparente permettendo una scansione e una escursione longitudinale molto ampia ed è inoltre in grado di sostenere un peso corporeo fino a 315 kg mantenendo un’elevata accuratezza di posizionamento del paziente. Il valore dell’attrezzatura è di 280.000 euro iva esclusa.

La riqualificazione dei locali

Con l’installazione della TC sono stati rimodulati anche gli spazi della Radiologia per ottenere ambienti più funzionali ed accoglienti sia per il personale sanitario che per l’utenza. È stata dunque riqualificata una area di 106 metri quadrati, con la realizzazione di una nuova sala idonea ad ospitare la nuova apparecchiatura TC, una sala comandi, una sala preparazione con annesso spogliatoio e servizi igienici, oltre alla riqualificazione dei locali tecnici e nuovi impianti meccanici di condizionamento e trattamento aria sulla copertura. L’opera è stata finanziata con fondi dell’AUSL Romagna per un importo di circa 650.000 euro più iva.