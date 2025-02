Cesenatico, nuova stazione di posta: via ai lavori per un ricovero di emergenza da 12 posti letto

Nei giorni scorsi sono i iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’edificio Erp di via Saffi che ospiterà la nuova stazione di posta con il servizio di ricovero di emergenza a favore di persone in situazione di estrema indigenza.

L’intervento, attuato con la collaborazione di A.C.E.R. Forlì-Cesena, prevede la realizzazione di un ufficio presidiato da personale qualificato per la prima accoglienza, la realizzazione di tre spazi in grado di ospitare fino a 12 posti letto corredati di servizi igienici e cucina e il ripristino di un alloggio da destinare ad edilizia residenziale sociale. Tutti gli spazi interni saranno arredati e dotati di soluzioni in grado di garantire la sicurezza degli utenti. Inoltre l’edificio verrà riqualificato anche dal punto di vista energetico con l’introduzione di isolamenti e pannelli fotovoltaici in grado di abbattere in modo sostanziale i costi energetici. L’intervento, finanziato dalla Missione 5 del Pnrr, nasce da una candidatura congiunta tra Comune di Cesenatico, Comune di Gambettola e Unione dei Comuni Rubicone Mare. A seguito di gara d’appalto è risultato vincitore il Consorzio C.A.I.E.C. di Cesena che ha affidato all’impresa Ambro Edil srl e all’impresa B impianti srls l’esecuzione dei lavori. Il finanziamento del Pnrr ammonta a 910.000 euro.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Nei tempi che stiamo attraversando, Cesenatico vive una tensione abitativa importante e ci sono numerose situazioni di disagio che hanno bisogno di sostegno. Stiamo lavorando da tempo in maniera sistemica per intervenire, e questo importante finanziamento e questi lavori sono prezioso per il territorio».