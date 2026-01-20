Cesenatico, nuova postazione per il rilascio della carta di identità elettronica

CESENATICO. Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide in tutta l’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce un regolamento europeo che indica come obbligatoria l’adozione della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per accompagnare i cittadini nel passaggio, il Comune di Cesenatico aprirà nei prossimi giorni una nuova postazione dedicata per il rilascio della CIE, ubicata all’interno dei locali dell’Urp nel municipio di Via Marino Moretti. Lo spiega in una nota lo stesso Comune.

Il costo è di 22 € e la consegna avverrà entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo comunicato o presso gli uffici. È necessario fissare l’appuntamento nelle seguenti modalità: in prima battuta,

inviando una email a demografici@comune.cesenatico.fc.it; in alternativa, telefonando al numero 054779262 nei seguenti orari - lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì dalle 8.30 alle 12; martedì dalle 15.30 alle 17 – oppure, concordandolo direttamente con l’ufficio Anagrafe. Per il giorno prefissato occorre presentarsi personalmente allo sportello indicato: o ufficio anagrafe oppure

URP a seconda di quanto comunicato al momento dell’appuntamento. È necessario essere muniti di: a) 1 fototessera recente, a capo scoperto, senza capelli sul viso e senza occhiali, col viso

rivolto di fronte e su sfondo di colore chiaro, b) la carta di identità in scadenza; c) per i cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno, per i cittadini comunitari l’attestazione di soggiorno

In assenza di cause ostative, la carta d’identità, per i cittadini italiani, ha validità all’espatrio nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto. In caso di richiedente minorenne occorre l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio della carta d’identità valida all’;espatrio.

Chi può richiederla? Le persone residenti nel Comune - italiani e stranieri - e le persone dimoranti per motivi di studio, lavoro o cura. La carta d’identità rilasciata ai maggiorenni ha una validità di dieci anni. La carta d’identità può essere rilasciata anche ai minori di 18 anni, e la validità della carta d’identità è differenziata in base all’età: per i minori di anni tre ha una validità di tre anni, mentre la carta rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni. La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.

«Abbiamo deciso di predisporre una postazione aggiuntiva per il rilascio delle CIE all’interno dell’Urp per accompagnare i cittadini in questa transizione necessaria. Il lavoro non finisce qui

perché insieme a dirigenti e tecnici siamo al lavoro per la creazione dello “Sportello Facile”, un cambio strutturale per venire incontro alle esigenze del cittadino creando uno spazio che unisca e migliori i servizi dell’Anagrafe e dell’Urp», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.