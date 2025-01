Cesenatico, nuova illuminazione a led per le palestre di Sala e Bagnarola

I tecnici d i Cesenatico Serviz i hanno eseguito nelle scorse settimane degli importanti lavori di efficientamento energetico nella palestra della scuola elementare “Don Teofrasto Pasini” di Sala e della palestra di di Bagnarola. L’investimento totale è stato di 40.000 euro con l’obiettivo di ottenere un sensibile risparmio energetico in entrambi gli edifici e di migliorarne la fruibilità per gli utenti. Nelle prossime settimane un medesimo intervento verrà messo in campo anche alla palestra e all’ auditorium della scuola media “Dante Arfelli” con un investimento di 7.500 euro.

Nella palestra della scuola elementare “Don Teofrasto Pasini” di Sala sono stati sostituiti 17 proiettori installandone uno stesso numero a led con un risparmio energetico del -80%. Inoltre in questo modo è stato migliorato in comfort visivo rispettando i parametri illuminotecnici richiesti dal Coni per le competizioni dilettantistiche.

Nella palestra di Bagnarola sono stati sostituiti 24 proiettori installandone uno stesso numero a led con un risparmio energetico del -60%, migliorando anche qui il comfort visivo e rispettando i parametri illuminotecnici richiesti dal Coni per le competizioni dilettantistiche. In questa sede è stata installata anche una nuova illuminazione di sicurezza, per l’evacuazione in caso di emergenza, e la sostituzione degli apparecchi di illuminazione delle sale fitness e degli spogliatoi.

«Con questo intervento siamo andati a incidere sul risparmio energetico ottenendo sia un risparmio di costi per l’ente che un minor impatto ambientale, migliorando anche il comfort di ragazzi e adulti che frequentano queste palestre. Ringrazio i tecnici di Cesenatico Servizi per l’importante lavoro svolto», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.