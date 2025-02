Cesenatico: nozze d’oro festeggiate con doni alla Pediatria

Mezzo secolo di vita insieme. Quale modo migliore per rendere per sempre indelebile quel giorno speciale se non fare un dono?

Un gesto semplice quanto importante per chi lo riceve, ma verrebbe da dire ancor di più per coloro che l’hanno pensato e organizzato.

Così in occasione del 50° anniversario di matrimonio i coniugi Antonio e Nadia Casali del Bagno Vally hanno deciso di fare un gesto speciale da ricordare in favore dei bambini. Donare 900 euro all’associazione “Bambini al Primo Posto”.

Invece di ricevere regali, Valentina, figlia della coppia, ha scelto di chiedere offerte in favore della causa: un’iniziativa che dopo l’iniziale sorpresa di amici e parenti ha colto in pieno nel segno della solidarietà. E chissà questo gesto così spontaneo e inusuale per festeggiare un’intera vita di coppia insieme, non possa aprile la strada per altre iniziative altruistiche simili in futuro.

Il ricavato della donazione, infatti, è stato equamente suddiviso tra il reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena e quello di Oncologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, due realtà che già collaborano con l’associazione di Cesenatico “I bambini al primo posto”, e che si occupano oramai da una quindicina d’anni di bambini e giovani pazienti in situazioni particolarmente delicate sia economiche che per quanto riguarda le cure mediche per malattie gravi. Grazie alla generosità della famiglia Casali, molti bambini potranno beneficiare di un supporto concreto, sia dal punto di vista medico che umano. Oggi, insieme a Marcello Stella, primario di pediatria e terapia intensiva neonatale, ad Alice Rossi, coordinatrice infermieristica, e a Elisabetta Montesi dell’ospedale Bufalini, si sta portando avanti un progetto che ha lo scopo di continuare a sostenere e promuovere iniziative di beneficenza a favore dei bambini.

«Questo è solo l’inizio di un cammino che vogliamo percorrere insieme, con l’aiuto di tutti - parlano i 12 volontari dell’associazione i Bambini al primo posto - Un esempio di come piccoli gesti possano fare una grande differenza, grazie alla generosità di chi ha a cuore il benessere dei più fragili».