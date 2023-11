Cesenatico, Nove Colli: una ricaduta sul territorio di oltre 13 milioni

Lunedì 20 novembre al Grand Hotel di Rimini sono stati presentati i risultati della ricerca “Effetti economici e reputazionali generati dai grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna”. Al Tour de France,, Cesenatico sarà protagonista come città di partenza della tappa del 30 giugno, mettendo la sua impronta in quello che è destinato a diventare l'evento sportivo più importante nella storia di tutta la regione.

“Cesenatico - evidenzia il Comune in una nota - sarà protagonista senza dubbio nel 2024 ma lo è stata anche nel 2023 con investimenti importanti per quanto riguarda l'ambito sportivo a trecentosessanta gradi impegnando oltre 300mila euro per sostenere l'organizzazione di grandi eventi e anche le realtà sportive del territorio. I maggiori appuntamenti sostenuti sono stati la Spartan Race, Nove Colli, i Campionati Mondiali di Beach Tennis, il Memorial Pantani e tutta una serie di eventi organizzati in collaborazione con la regione. Già importante è stato il contributo che si è dovuto versare come compartecipazione per la partenza del Tour de France. Questi investimenti superano già 200.000 euro a cui vanno sommati i trasferimenti cosiddetti ordinari: oltre 80.000 euro che l'Ente investe per sostenere che le realtà sportive locali che gestiscono gli impianti sportivi del territorio. Un combinato di risorse che permette a Cesenatico di essere una città che vive di sport ogni anno e che può vantarsi di avere il fiore all'occhiello di eventi speciali unici.

A questa stagione già ricca nel 2024 si aggiungerà l'evento speciale - come detto - del Tour de France e anche l'appuntamento del Triathlon Challenge, un evento sportivo internazionale che porterà a Cesenatico iscritti da tutto il mondo e andrà a occupare il fine settimana dell'11 e 12 maggio 2024”.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea: «La ricerca presentata dalla Regione è stata una preziosa occasione di confronto per capire insieme quali siano le ricadute economiche, turistiche e reputazioni dei grandi eventi sportivi. A Cesenatico questi risultati li osserviamo da tempo in modo tradizionale perché conosciamo la nostra città e la vediamo riempirsi ancora di più in occasione di appuntamenti come Spartan Race, Nove Colli e tanti altri. La ricerca presentata ha stimato che per ogni euro investito in eventi sportivi, ne tornano 18 sul territorio come ricaduta. Le indagini svolte a livello universitario sulla Nove Colli evidenziano come il territorio ne tragga un beneficio economico tra i 13 e i 20 milioni”.

Così l’assessora Gaia Morara: “Sottolineare i grandi eventi sportivi e gli investimenti per sostenerli è fondamentale ma ci tengo a mettere l'accento sulle risorse che come amministrazione decidiamo di impiegare per sostenere le realtà sportive del territorio che gestiscono gli impianti e portano avanti l'attività di base: è grazie a loro che si costruisce la cultura sportiva, hanno un ruolo anche e soprattutto educativo e preparano le nuove generazioni. Grazie a questo impegno quotidiano, diventiamo una località attrattiva per i grandi eventi sportivi e possiamo anche raccoglierne i frutti in termini turistici. Nel 2024 partiremo nel primo week end di maggio e fino alla fine del mese avremo ogni fine settimana un evento di caratura internazionale che porterà presenze e visibilità. Un ottimo collegamento tra la Pasqua a fine marzo, i ponti di primavera e l’inizio della stagione estiva vera e propria. L’organizzazione di questi eventi è uno degli obiettivi strategici che in DMO portiamo spesso: quello dell’allungamento di stagione. Per questo stiamo lavorando anche su settembre”.