Cesenatico, Nove Colli 2026: come cambia la viabilità

Domenica 24 maggio è in programma la 55esima edizione della Nove Colli a Cesenatico. Ecco tutte le modifiche alla viabilità previste.

La Polizia Locale ha disposto in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Zara e via Deledda, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7 del 22 maggio alle ore 20 del 25 maggio (anche al fine di consentire l’installazione e successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al traguardo) con prechiusura per i veicoli di massa superiore a t. 3,5 in via Dante per Carducci (ad eccezione dei veicoli di Hera per raccolta rifiuti).

In viale Dante, nel tratto compreso fra via Carducci e via Dei Mille, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7 del 22 maggio alle ore 20 del 25 maggio; in viale Dante, nel tratto compreso fra via Carducci e via Dei Mille, il divieto di transito dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio 2026.

In via Deledda, nel tratto compreso fra la spiaggia e via Dei Mille, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio; in via Panzini, nel tratto compreso fra la spiaggia e via Dei Mille, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio 2026; in via Pirandello, nel tratto compreso fra la spiaggia e via Dei Mille, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio 2026; in via Svevo, nel tratto compreso fra la spiaggia e via Dei Mille, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio 2026; in via Quasimodo, nel tratto compreso fra la spiaggia e via Dei Mille, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio 2026 .

In viale Carducci, nel tratto fra via Dante e via Mantegna e fra via Zara e Torino, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 8 del 24 maggio con prechiusura in via L.B. Alberti e in via Zara per Dei Mille; in via Dante Alighieri nel tratto fra via Dei Mille e via Bramante, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio; in via Dante Alighieri nel tratto fra via Dei Mille e via Bramante, il divieto di transito dalle ore 8.30 fino alle ore 20 del 24 maggio; via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Dante e Panzini con prechiusura in via Zara angolo via Dei Mille, il divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 19, del giorno 24 maggio; in via Dei Mille fra via Panzini e Dante Alighieri il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 19 del 24 maggio.

In via Deledda, nel tratto compreso tra viale Carducci e viale dei Mille, istituzione temporanea del senso unico di marcia in direzione monte e del divieto di sosta con rimozione, ore 7 del 22 maggio alle ore 20 de 25 maggio; in via Deledda nel tratto compreso fra via Carducci e il mare dalle ore 7 del 23 maggio fino alle ore 21 del 24 maggio; in viale Carducci, nel tratto fra via Dante e via Deledda, il divieto di transito dalle ore 00 fino alle ore 20 del 24 maggio; in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via S. Pellegrino il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 5 alle ore 7.30 del 24 maggio.

In via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di transito dalle ore 5 alle ore 7.30, del 24 maggio, con prechiusura in tutte le traverse di via Venezia ed in via Montello; in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 8, del 24 maggio; in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento, il divieto di transito dalle ore 5 alle ore 07.30 del 24 maggio 2026, con prechiusura in via Saffi per Via Roma, Saffi per Donizetti; in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 7.30, del giorno 24 maggio con pre chiusura nelle traverse.

In via Trento, nel tratto compreso fra via Saffi ed il sottopasso ferroviario, il divieto di transito dalle ore 5 alle ore 7.30, del giorno 24 maggio, con prechiusura in via Negrelli per via di collegamento con via Saffi (zona Coop) ed in via Trento per della Repubblica ed in via Trento per Della Libertà; nel Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 8.30 alle ore 19 del 24 maggio.

In via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7alle ore 20 del 24 maggio. In via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di transito, dalle ore 8.30 alle ore 19 del 24 maggio. In via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7 alle ore 20 del 24 maggio 2026.

In via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di transito, dalle ore 8.30 alle ore 19, del 24 maggio.

In via Fossa nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7 alle ore 19, del giorno 24 maggio. In via Fossa ( nel tratto di competenza del comune di Cesenatico) nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di transito, dalle ore 8.30 alle ore 19 del 24 maggio; in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Dante il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00 alle ore 20, del giorno 24 maggio; in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Dante il divieto di transito, dalle ore 7 alle ore 19, del giorno 24 maggio. Nei tratti di competenza del Comune di Cesenatico delle vie Rigossa, Fiorentina e Fossa l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 8.30 fino alle ore 19 del 24 maggio salvo i periodi di sospensione della circolazione di 1 Ora a partire dal transito della vettura con la scritta “ inizio gara ciclistica” che precedono la “ 130 “ e la “ 200”.