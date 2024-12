Cesenatico, non si trova l’accordo: sfuma la possibilità di pescare nel fine settimana

Niente uscita in mare domenicale per i pescatori, in quanto è mancata la firma d’accordo tra i sindacati e i rappresentati delle organizzazioni di categoria, necessario per autorizzarla. Grande la delusione dei “paroni” e dei proprietari di pescherecci, che si erano preparati a mollare gli ormeggi per riempire le reti, in un periodo dell’anno, quello che precede le festività, durante cui cresce fisiologicamente la domanda dei mercati ittici, pescherie, centri commerciali, ristoranti e famiglie. E di pari passo anche il valore delle compravendite di pesce all’origine, cioè già allo sbarco e in vendita all’ingrosso in sala d’asta.

Il decreto del Ministero che ha regolamentato il fermo pesca nel 2024 aveva previsto, per la prima volta, la possibilità di pescare il sabato e la domenica in uno o più compartimenti marittimi. Questa opportunità, su base volontaria, era tuttavia condizionata alla sottoscrizione di accordi fra le organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

L’accordo territoriale a livello regionale non è stato firmato e così i pescherecci non sono stati autorizzati a prendere il mare.

Brucia il mancato accordo, tanto più che avviene a ridosso della festività natalizie e di fine anno, quando il pesce fresco nostrano è più richiesto sulle tavole dei consumatori.

Sarebbe stato possibile andare in mare a cominciare da sabato 14 e domenica 15 dicembre, e poi lo sarà anche nelle giornate di sabato 21 e domenica 22, e a seguire sabato 28 e domenica 29 dicembre. Ma in assenza di un patto tra le parti chiamate a stringerlo per potere cogliere questa occasione, i pescherecci dell’Emilia-Romagna sono potuti andare a pescare in mare solo trascorsa la mezzanotte di domenica 15 dicembre. Si è trattato di un caso quasi che unico nel panorama nazionale.

Innegabilmente c’è stato sconcerto in banchina, dove era tutto pronto per uscire in mare e gettare le reti. Il rammarico è forte e palpabile nella marineria di locale, perché è al momento sfumata la prospettiva di recuperare almeno in parte una settimana, quella trascorsa, che è stata davvero poco propizia per le condizioni meteo marine avverse. Condizioni che avevano anche reso necessaria la chiusura delle Porto vinciane per più giornate, con il porto impraticabile sia in uscita che entrata.