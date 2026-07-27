Cesenatico, non pagano il biglietto e creano scompiglio nel bus: l’autista “blocca” la Polizia chiedendo aiuto

La Polizia di Stato soccorre l’autista della linea Cesena-Cesenatico a causa di due passeggeri molesti. Nel corso del suo pattugliamento, una volante del Presidio di Polizia è stata letteralmente “bloccata” sulla via Leonardo Da Vinci dall’autista di un autobus dell’Azienda trasporto pubblico dell’Emilia Romagna in servizio sulla tratta Cesena-Cesenatico. Gli addetti al controllo dei titoli di viaggio, che si trovavano in servizio a bordo dell’autobus della linea 94, hanno fatto notare agli agenti la presenza a bordo di due passeggeri, sprovvisti di regolare titolo di viaggio, che non volevano mostrare i loro documenti e che stavano creando confusione all’interno del mezzo. L’intervento degli agenti ha permesso in pochi attimi di riportare la situazione alla calma e di procedere all’identificazione di entrambi gli uomini. Il primo, “magicamente”, ha fatto spuntare il suo permesso di soggiorno, in corso di validità, mentre il secondo già conosciuto dagli agenti è stato anch’esso identificato e riportato alla calma. Al termine degli accertamenti i due sono stati sanzionati per il mancato possesso del titolo di viaggio e la corsa dell’autobus è potuta continuare senza ulteriori interruzioni.