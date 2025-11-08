Cesenatico, «Noi angeli del fango con le stellette»: il racconto di Nino Torresi a 59 anni dall’alluvione di Firenze

«Noi angeli del fango, giovani con le stellette». Il racconto dell’esperienza di Serafino, Nino Torresi, 59 anni dopo. Allora militare del genio, soccorritore in quei tragici e funesti giorni dell’alluvione di Firenze, quando l’Arno alle prime ore di venerdì 4 novembre del 1966 straripò dopo giorni di incessanti piogge. I morti in città furono 35. Oltre quattromila gli sfollati. I danni al patrimonio artistico e culturale furono immensi. Quel disastro commosse e mobilitò per Firenze il mondo intero. Giovani volontari accorsero da ogni parte ad aiutare la città del Rinascimento italiano. I giovani di leva si prodigarono soccorrere gli alluvionati. Nino Torresi, militare in forza alla scuola del Genio dell’Esercito a Roma alla Cecchignola, II° Compagnia elettricisti era uno dei quei giovani ventenni, che con i suoi commilitoni raggiunge Firenze nelle prime ore del disastro. Mesi dopo a Udine, nel corso di un raduno alla caserma Spaccamela, venne premiato con altri 28 commilitoni per essersi distinto in servizio in quei giorni frenetici dove occorreva dare sempre in massimo di sé.