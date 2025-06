Cesenatico, niente seconda sezione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia di Cannucceto: il Comune e la dirigente incontrano le famiglie

Nella giornata di ieri presso la nuova scuola di viale Torino, il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli hanno partecipato - su richiesta della dirigente scolastica Santarsiero - all’incontro con le famiglie che hanno figli iscritti alla scuola dell’infanzia Mirco Aldini di Cannucceto.

L’amministrazione comunale è stata coinvolta a partire dal 22 maggio, data in cui la dirigente ha inviato alle famiglie gli avvisi della mancata assegnazione del personale necessario ad attivare la seconda sezione a tempo pieno. A fronte degli iscritti in netto calo nel triennio il Provveditorato, nonostante la richiesta di copertura da parte del 1° Circolo, ha assegnato un insegnante in meno rispetto all’anno scolastico precedente. Per questo la Dirigente ha scritto ai 9 nuovi iscritti comunicando che i nuovi alunni possono frequentare la scuola Mirca Aldini solo a tempo ridotto.

Venerdì scorso il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli insieme all’ufficio scuola hanno incontrato la dirigente per comprendere meglio la situazione dal momento che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia sono in capo ai dirigenti scolastici nominati dal Provveditorato e non sono procedure in capo all’amministrazione comunale. Stante le 9 iscrizioni, l’amministrazione comunale ha condiviso con la Dirigente la proposta di non limitarsi all’offerta del tempo parziale ma di evidenziare alle famiglie in quali altri plessi del I Circolo vi fosse la capienza. Una delle proposte avanzante è quella di usufruire del full time presso la scuola dell’infanzia “La Vela” di Madonnina che dista dal plesso di Cannucceto 1,5 km e afferisce al medesimo Circolo Didattico 1. Inoltre, nel territorio comunale sono possibili altre soluzioni. Complessivamente sono presenti 7 scuole dell’infanzia statali di cui 4 nel Circolo I e 3 nel Circolo II oltre a 2 scuole dell’infanzia paritarie.

«Comprendiamo l’amarezza delle famiglie e dei residenti di Cannucceto – spiegano il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli - ma come amministrazione siamo stati coinvolti alla fine del percorso, quando le iscrizioni e l’assegnazione del personale erano già definitive. Ci siamo subito attivati con la Dirigente scolastica e con il Provveditorato per capire quali alternative proporre alle famiglie consapevoli che il tempo pieno ormai rappresenta un servizio essenziale. A fronte della mancata assegnazione di una unità di personale presso la scuola Aldini, salvo diverse scelte del Provveditorato, al momento non è possibile attivare una nuova sezione a tempo pieno ma solamente una a tempo parziale. Per approfondire ulteriormente la vicenda – alla luce della riunione con i genitori – rimaniamo in contatto con il provveditore».