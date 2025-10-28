Cesenatico: niente botti per Halloween, si rischiano fino a 500 euro di multa

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza “anti-botti” per la festività di Halloween. Il provvedimento vieta l’utilizzo di materiale esplodente, petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 16 del 31 ottobre 2025 fino alle 6 del 1° novembre 2025. Il divieto interessa Levante a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del Porto Canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare; la zona Valverde, sul Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia; lungo via Cesenatico, via Campone Sala e via Canale Bonificazione (in centro abitato di Sala) e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza. La sanzione pecuniaria amministrativa prevista per i trasgressori va da 25 a 500 euro.