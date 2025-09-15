Cesenatico, nel suo negozio vende “stelle ninja” affilate e armi improprie: denunciato dalla Polizia Locale

Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli presso gli esercizi commerciali di viale delle Nazioni.

In un esercizio sono state rinvenute in vendita armi improprie. Nello specifico “stelle ninja” composte da 5 lame affilate atte alla perforazione e classificate come armi da lancio, tirapugni con coltello ad apertura servoassistita, armi bianche da botta, coltelli a serramanico e con apertura a farfalla. Essendo il titolare sprovvisto della prescritta licenza, tutte le armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro probatorio e lo straniero denunciato all’autorità Giudiziaria.

Denunciati a piede libero anche due commercianti bengalesi che vendevano giocattoli e peluche privi della marchiatura “CE” e dunque potenzialmente pericolosi per i bambini. Molti di questi sono risultati composti da materiale tessile e da componenti in plastica facilmente asportabili e tali da causare rischio di soffocamento. Gli agenti hanno sequestrato la merce con una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

«Ringrazio come sempre il Comando della Polizia Locale che proseguirà nell’attività di controllo delle attività perché non è tollerabile che sul territorio sia messa in vendita merce pericolosa e neanche che un pubblico – spesso composto da minori – possa avere accesso a un vero e proprio “arsenale” con armi destinate all’offesa», ha detto l’assessore Mauro Gasperini.