Cesenatico, nei servizi dei carabinieri denunce per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi

Cesenatico. Nello scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire reati predatori, lo spaccio delle sostanze stupefacenti nonché le condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli, attuati nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di dieci persone, in particolare:

cinque uomini denunciati per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minino di 0,87 g/l e un massimo di 1,84 g/l, a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida;

un ragazzo per “inottemperanza alla misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico”;

due cittadini per “porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere”, con il sequestro di quattro coltelli a serramanico ed una lama con impugnatura ad anello;

due stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente ufficio stranieri per la procedura di espulsione.

I carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente con segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, nei confronti di sei giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di 10 grammi complessivi di stupefacente (tra hashish, cocaina e marijuana) per uso personale, che sono stati sequestrati amministrativamente.