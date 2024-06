Cesenatico, “Nati per camminare”: oltre 200 bambini al Parco di Levante - Gallery

Una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile. Oltre duecento bambini erano presenti questa mattina al Parco di Levante a “Nati per camminare”, l’iniziativa che si propone di educare, attraverso il loro protagonismo, i bambini e le famiglie ad una nuova cultura della mobilità. La campagna di quest’anno si è svolta dal 6 al 17 maggio favorendo la partecipazione del maggior numero di classi delle scuole del territorio, che si impegneranno ad andare a scuola in modo sostenibile. Il focus tematico scelto per l’edizione di quest’anno, “Scopriamo la nostra casa”, vuole sottolineare il fatto che la casa e la scuola, luoghi di riferimento dei bambini, sono luoghi chiusi e che per crescere i bambini hanno bisogno di vivere all’aria aperta, nello spazio pubblico. Erano presenti anche il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi.

Come sempre la giornata è stata spettacolare grazie alla presenza delle forze dell’ordine cittadine. Era presente la Polizia Municipale con sei veicoli, un quad e una moto, un’autopompa dei Vigili del Fuoco, sei veicoli dei Carabinieri, due veicoli della Guardia di Finanza con anche il suggestivo elicottero, 2 veicoli della protezione civile con i rimorchi.