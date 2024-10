Cesenatico, Natale 2024: avviso pubblico per le iniziativa nell’area verde di Largo San Giacomo

L’area verde di Largo San Giacomo è pronta a diventare un parco natalizio con l’Amministrazione Comunale che promuove l’iniziativa “Pan di Zenzero 2024” con un avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Cesenatico che scade alle 13 di lunedì 4 novembre.

L’area interessata è di 1232 metri quadri e l’Amministrazione è interessata a valorizzare la città nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, offrendo ai cittadini un motivo di incontro e di svago, per promuovere l’immagine di Cesenatico ed attirare nuovi flussi turistici durante la stagione invernale, coinvolgendo famiglie e bambini nel clima della magia, della fantasia, dell’atmosfera e dello spirito natalizio. Pertanto, l’area verde di Largo San Giacomo ospiterà spazi e strutture per lo svolgimento di attività commerciali di e di pubblico spettacolo, L’iniziativa coprirà il periodo dal 1 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. L’area potrà comprendere quattro attrazioni di spettacolo viaggiante a tema natalizio o in alternativa una pista di pattinaggio su ghiaccio, e un chiosco in legno per la somministrazione di alimenti e bevande a tema natalizio con dolciumi, cioccolata calda e biscotti natalizi. L’area diventerà dunque un vero e proprio villaggio natalizio nel cuore del Porto Canale di Cesenatico.