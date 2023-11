Cesenatico, Natale 2023 e Capodanno 2024: il programma degli eventi

Cesenatico si sta preparando al suo Natale e la prima data da segnare in rosso sul calendario è quella della scenografica accensione del 37° Presepe della Marineria programmata per domenica 3 dicembre 2023 alle ore 17. Dopo i saluti e il via ufficiale del sindaco Gozzoli è previsto un grande ed emozionante spettacolo di acrobatica aerea dedicato al pubblico presente. Il presepe rimarrà allestito fino a domenica 14 gennaio 2024. Per l'ultimo giorno dell'anno Cesenatico offrirà una doppia offerta come di consueto per cercare di incontrare i gusti del maggior numero di persone. Al Teatro Comunale alle ore 21 andrà in scena “Grand Soirèe Cinema, Un capodanno al bacio “, –concerto e brindisi di Capodanno mentre in Piazza Ciceruacchio dalle ore 22 è in programma il capodanno sul porto con la disco music degli anni 70-80-90 suonata dal vivo dalla Revolution Live Band con a seguire dj set a cura di DJ Lappa. La vigilia di Natale sul Porto è prevista “FunkTrop”, animazione itinerante con un gruppo musicale mentre la mattina del 26 dicembre è un programma la divertente “suppata” di natale con gli atleti di stand up paddle che navigheranno da Ponente fino al Porto Canale travestiti da Babbo Natale. Alle 15.30 poi sul porco un pianoforte meccanico vagherà sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista accompagnato da un'eterea ballerina sulle punte. Alle 17 in Teatro l'imperdibile Concerto di Natale con il Coro Polifonico Ad Novas e Quintetto d'Archi. Tutto il periodo natalizio sarà caratterizzato da aventi, mercatini, mostre e anche dalla programmazione speciale del Cinema Rex.

Le parole dell'assessore Gaia Morara

«Abbiamo messo a punto un programma il più vari e completo possibile con eventi diversi che vanno anche a coprire un periodo di tempo che non si limita solamente alle festività. Lo spettacolo acrobatico abbinato all’accensione del presepe sarà qualcosa di meraviglioso ed emozionante. Voglio anche dire che avremo delle nuove luminarie in Piazza Costa. C'è una sinergia tra la parte pubblica e quella privata, un modo di fare sistema che si è consolidato negli anni. Abbiamo la fortuna di avere sempre il traino del Presepe della Marineria che è una gemma di bellezza e anche un'occasione da sfruttare», il commento dell'assessore Gaia Morara.

Il programma

2 dicembre - Biblioteca Comunale - dalle ore 10

Nati per leggere - letture per bambini 0-6 anni - a cura di volontari

3 dicembre - Porto Canale - ore 17

Cerimonia di accensione del Presepe della Marineria - spettacolo inaugurale con musica, giochi di luce e scenografie aeree - a cura di Cardinali Group

7 dicembre - Teatro Comunale - ore 21

Link for Universe - “Quella volta in cui il mondo è finito” di e con Adrian Fartade. Teatro moderno

8 dicembre - Porto Canale - dalle ore 15.30

Parata di Natale - trampolieri accompagnano, con incalzanti ritmi di tamburi, i loro giochi, le loro danze e coreografie, invadendo il porto canale

8 dicembre - Porto Canale/Parrocchia S.Giacomo Apostolo - ore 20.30

Madonna Salus Populi Caesenaticensis - processione e S. Messa

9 dicembre - Museo della Marineria - ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini - prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

10 dicembre -14 gennaio - piazza delle Conserve

Il Presepe della Tradizione nelle antiche Conserve

10 dicembre - piazza Costa - dalle ore 15.30

“The Big Violinist” - una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata intrattiene il pubblico con un vasto repertorio musicale

10 dicembre - Porto Canale - dalle ore 15.30

Retròmarching Band - musica itinerante

14 dicembre - Biblioteca Comunale - ore 17

Chi legge piglia pesci 18: “Fratelli di Pelo” - storie di fratelli umani e animali con l’autrice Elisa Mazzoli. Letture per bambini 0-6 anni

14 dicembre – Teatro Comunale - ore 21

Forbici Follia di Paul Portner con Compagnia Torino Spettacoli e regia di Gianni Williams e Simone Moretto. Prosa

16 dicembre - Biblioteca Comunale - dalle ore 10

Nati per leggere - letture per bambini 0-6 anni - a cura di volontari

16 dicembre - Museo della Marineria - ore 16

Conchigliamo – laboratorio per bambini 8-15 anni a cura di Delio Mancini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

17 dicembre - piazza Ciceruacchio - ore 16 e ore 17.15

I Folletti di Natale - spettacolo aereo con la compagnia C’è Chi C’ha Teatro

17 dicembre- Teatro Comunale – ore 17

Trio Kurtag - musiche di Schumann, Francis, Uhl. Concerto di musica classica

23 dicembre - Museo della Marineria - ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini - prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

24 dicembre - Porto Canale - dalle 15.30

FunkTrop - animazione con gruppo musicale itinerante

26 dicembre - Teatro Comunale - ore 17

Concerto di Natale 2023 - Coro Polifonico Ad Novas e Quintetto d' Archi. Musiche della tradizione natalizia classica e moderna

26 dicembre - porto canale - dalle ore 15.30

Carillon vivente - un pianoforte meccanico che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un'eterea ballerina balla sulle punte in tutù

26 dicembre - da spiaggia Ponente (Windsurf Club) a Porto Canale

Suppata di Natale - atleti di stand up paddle (sup) travestiti da Babbo Natale per una “suppata” dalla spiaggia di Ponente fino al Porto Canale - a cura di Asd Windsurf Club

28 dicembre - Casa Moretti - dalle ore 16.00

E se fossi poeta anche tu? - laboratori di scrittura creativa per bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

30 dicembre - Museo della Marineria - ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini - prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

4 gennaio - Casa Moretti - dalle ore 16.00

E se fossi poeta anche tu? - laboratori di scrittura creativa per bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

5 gennaio - Museo della Marineria - ore 16

Conchigliamo – laboratorio per bambini 8-15 anni a cura di Delio Mancini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

6 gennaio - piazza Ciceruacchio - dalle ore 14.30

La Pasquella sul Porto Canale - rassegna di gruppi di Pasquaroli e spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani a cura dei Pasquarùl dla Piòpa

6 gennaio - da spiaggia Ponente (Windsurf Club) a Porto Canale

Suppata della Befana - atleti di stand up paddle (sup) travestiti da Befana per una “suppata” dalla spiaggia di Ponente fino al Porto Canale - a cura di Asd Windsurf Club

7 gennaio - piazza Ciceruacchio - dalle ore 15.30

“The Big Violinist” - una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata intrattiene il pubblico con un vasto repertorio musicale

7 gennaio - Teatro Comunale - ore 17

Quintetto d'Archi - Strumentisti del Teatro alla Scala - musiche di Mozart, Brahms

13 gennaio - Biblioteca Comunale - dalle ore 10

Nati per leggere - letture per bambini 0-6 anni - a cura di volontari

Mostre e musei

ANTIQUARIUM

Fino al 17/12: sab, dom e festivi 10–12 e 15-19

Dal 23/12 al 07/01: tutti i giorni 10–12 e 15-19

3 dicembre – 14 gennaio

LA LUNGA ROTTA: MOSTRA FOTOGRAFICA SUI PRIMI 40 ANNI DEL MUSEO DELLA MARINERIA

Inaugurazione domenica 3 dicembre ore 18.00

Fino al 17/12: sab, dom e festivi 15-19

Dal 23/12 al 07/01: tutti i giorni 15-19

3 dicembre – 14 gennaio

GAETANO MERCURIALI: RELITTI E RIVELAZIONI – sezione dedicata all’opera grafica

Inaugurazione domenica 3 dicembre ore 16.00

GALLERIA COMUNALE “LEONARDO DA VINCI”

Fino al 17/12: sab, dom e festivi 10–12 e 15-19

Dal 23/12 al 07/01: tutti i giorni 15-19

3 dicembre – 14 gennaio

GAETANO MERCURIALI: RELITTI E RIVELAZIONI – mostra d’arte

Inaugurazione domenica 3 dicembre ore 15.00

Mercatini

2- 3- 9- 10- 16- 17- 23- 24- 25- dicembre 2023 e 1-6-7 gennaio 2024 - Via Anita Garibaldi - ore 9/19

Mercatini di Natale – a cura di Agenzia Mixer Cesena

2 dicembre – 14 gennaio – Parrocchia San Giacomo Ap – ore 9/12 e 15/19

Mercatino della Solidarietà

2-3-8-9-10-17-23-24-26-31 dicembre e 1-5-6-7 gennaio – via Baldini e via Quadrelli – ore 10/20

Mercatino dei Creativi – a cura della Proloco del Monte

8 -10 dicembre – via Leonardo da Vinci – ore 10/19

Il Mercatino dell’Avvento – a cura della Consulta Comunale del Volontariato.