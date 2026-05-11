Cesenatico, nascondeva la cocaina da spacciare nel telecomando dell’auto: 23enne arrestato

Mercoledì scorso un equipaggio del nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale di Cesenatico si trovava in via Bernini, dove ha notato la presenza di un giovane intento a rovistare all’interno di un’auto in sosta. Immediatamente fermato e sottoposto a controllo, il giovane, albanese classe 2003, aveva un atteggiamento apparentemente tranquillo. La successiva ispezione però (e l’abilità degli agenti) ha permesso di rinvenire, opportunamente occultate all’interno del telecomando dell’autovettura, 4 involucri contenenti cocaina. Sulla sua persona sono stati inoltre rinvenuti 1.200 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, riconducibili all’attività di spaccio. A quel punto, prima di essere condotto presso i locali del Comando di via da Vinci, il giovane ha iniziato a colpire con calci e spintoni gli operanti per guadagnarsi la fuga. Prontamente immobilizzato, è stato sottoposto a fotosegnalamento presso il Comando di Polizia Locale di Cesena e dichiarato in arresto per resistenza e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, gravato da precedenti specifici, è stato accompagnato il giorno successivo presso il Tribunale di Forlì dove, all’esito della direttissima, è stato convalidato l’arresto con una misura cautelare dell’obbligo di firma, due volte la settimana, presso il Comando di Polizia Locale di Cesenatico

«Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini – per il lavoro capillare di controllo che stanno svolgendo in questo mese che rappresenta un primo inizio di stagione estiva. Ci avviamo a vivere i mesi più intensi della città e sappiamo di poter contare su di loro»