Cesenatico, nasce la “Passeggiata Ferruccio Benzoni”

Ferruccio Benzoni è stato uno degli animatori della rivista Sul Porto, pubblicata dal 1973 al 1983, rivista che ha creato un rapporto di “filiazione” e condivisione con alcuni dei maggiori poeti italiani, come Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Raboni e soprattutto Vittorio Sereni. Nel 1980 esce edito da Guanda “La casa sul porto” che vincerà il Premio Mondello Opera Prima. Seguiranno nel 1986 Notizie dalla solitudine, nel 1991 Fedi nuziali e nel 1995 Numi di un lessico figliale. Nell’inverno tra il 1995 e il 1996 scrive Sguardo dalla finestra d’inverno, il libro che uscirà postumo nel 1998, che segna il vertice della sua poesia, attraversato dal senso imminente della fine. Le sue condizioni di salute si aggravano, Ferruccio Benzoni muore il 16 giugno del 1997. Nel 2020 con l’editore Marcos y Marcos uscirà l’opera che raccoglie tutte le sue poesie Con la mia sete intatta, a cura di Dario Bertini, introduzione di Massimo Raffaeli e una nota di Francesco Scarabicchi.

«Ferruccio Benzoni, insieme a Marino Moretti, è una delle voci poetiche che partendo dalla provincia si è meritato la ribalta nazionale – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini – e per anni ha reso la nostra città un centro culturale e letterario riconosciuto non solo in Italia ma anche in Europa. Chi lo ha conosciuto e le nuove generazioni adesso potranno passeggiare sul Molo di Levante e vedere questo cartello per ricordarlo ogni giorno. È un passo molto importante per Cesenatico e siamo felici di poterci ritrovare per questa piccola ma simbolica inaugurazione».

«Come molti che lo hanno conosciuto ricorderanno, Ferruccio era solito passeggiare sul Molo di Cesenatico. Era un luogo da lui molto amato, soprattutto d’inverno, tempo del ricordo e dell’intimità. Ne traspaiono sfuocate immagini nei suoi versi. Ringrazio l’amministrazione comunale che ha raccolto favorevolmente questa proposta di intitolazione da parte dell’associazione “Ferruccio Benzoni”», le parole di Ilse Maier.