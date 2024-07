Cesenatico, murales per celebrare lo smacco di Pantani a Ullrich

Un murales per Pantani, nel 26° anniversario di quando il ciclista di Cesenatico sul Col Du Galibier staccò in salita “Kaiser” Jan Ullrich, andando a vestire la maglia gialla del Tour de France, che poi non tolse più fino al trionfo a Parigi sui Campi Elisi. Era il 27 luglio 1998, l’anno del doppio successo di Pantani, al Giro d’Italia e poi al Tour. A 26 anni di distanza, ieri mattina è stato reso omaggio a quell’impresa con una grande opera con cui l’artista ascolano Valerio Carluccio ha coperto la facciata laterale dello “Spazio Pantani” di via Cecchini. Allo svelamento sono intervenuti, oltre all’artista, i genitori del Marco Pantani, i rappresentanti della Fondazione che porta il suo nome, il sindaco Matteo Gozzoli e una ventina di tifosi. Sponsor dell’iniziativa è la “Edil Salces di Patrizio Vincenzi”.