Cesenatico, morto a 77 anni Mauro Battistini della Fausto Coppi

Si è spento all’età di 77anni dopo una breve malattia Mauro Battistini. Figura molto nota e benvoluta a Cesenatico, per quella sua cortesia e affabilità che era per lui un qualcosa di innato. Persona estremamente positiva nell’agire e nel pensare, di recente era stato anche una della voci protagoniste dei “Custodi dell’arte”, a cui teneva tantissimo, per raccontare la sua Cesenatico. Una di quelle persone che per esperienza e personalità aveva tanto da narrare sui luoghi simbolo della cittadina dove era nato e vissuto. In questo caso la caratteristica zona “De Mont”, del vecchio borgo, quello delle antiche conserve e di via Baldini.

Il ricordo che lascia oltre alla bonomia è quella di uomo di sport, con una grande passione per la bicicletta e il ciclismo, oltre ai viaggi che di tanto in tanto intraprendeva con la moglie Graziella. Un grande contributo ha dato alla crescita del gruppo ciclistico Fausto Coppi. Per 30 anni ne è stato ascoltato consigliere. Un dirigente, un socio, una persona sempre propositiva e disponibile, che sapeva guardare sempre al lato positivo. Così ricordano l’amico e lo rimpiangono alla Fasto Coppi, nel descriverne il contributo dato nell’organizzazione dello storico team e nella organizzazione della “Nove Colli”.

Mauro Battistini negli ultimi tempi andava anche nelle scuole a raccontare ai ragazzi dell’esperienza vissuta dal padre Attilio, militare italiano, catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, caricato su un treno merci e internato in un campo di prigionia. Il padre Attilio che aveva conservato un diario di quella durissima esperienze, che il figlio Mauro conservava e leggeva con particolare orgoglio.

I funerali di Mauro Battistini, che lascia la moglie Graziella, i figli Marika e Mattia e il fratello Giulio, si terranno venerdì 22 novembre alle 14,30 nella chiesa di Santa Marina Goretti a Madonnina Santa Teresa nel quartiere dove abitava con la famiglia.