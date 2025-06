Cesenatico, morto a 100 anni il “ragazzo del muretto” Silvano Casali

Si sono svolti ieri mattina nella chiesetta del Cimitero urbano, i funerali di Silvano Casali, classe aprile 1925, aveva da poco superato la soglia di 100 anni di vita. In molti a Cesenatico ancora lo ricorderanno per essere stato il componente di una nota famiglia, pioniere nel commercio all’ingrosso e nella distribuzione di generi alimentari. Silvano Casali aveva un emporio di prodotti alimentari e per la casa nella centrale e sempre trafficata via Mazzini, poco distante dal teatro comunale. In anni recenti era entrato a fare parte del novero e del gruppo “dei ragazzi del muretto”. Aveva preso l’abitudine, di accompagnarsi con gli amici e conoscenti tutti “più giovani di lui”, perlopiù ultra ottantenni e novantenni e raggiungere insieme il molo di Ponente. Dove trascorrere il pomeriggio in compagnia e chiacchierare del più e del meno, tra ricordi vicende cittadini di ieri e dei oggi. Silvano Casali lascia le figlie Patrizia e Anna.