Cesenatico, Molo di Levante: i lavori termineranno entro primavera

A Cesenatico sono attualmente in pausa tecnica i lavori per terminare la riqualificazione del Molo di Levante: la ditta operante sul cantiere è in attesa che siano pronti gli elementi prefabbricati in cemento utili a costituire la base delle nuove celle frangiflutti. Questi elementi saranno pronti per la metà di febbraio visto che il cemento armato ha dei tempi di “maturazione” obbligati e consentiranno il termine dei lavori entro la primavera, con la Regione che ha concesso una proroga per il termine delle operazioni fino a giugno 2026. La mareggiata del novembre 2025, oltre ad aver divelto gli apprestamenti di cantiere e i prefabbricati già pronti per il posizionamento, ha anche causato ulteriori crolli della banchina di Levante in una porzione non oggetto degli interventi inizialmente progettati posta più a monte. Anche questi tratti dovranno essere ripristinati.

La Giunta nel dicembre 2025 aveva approvato una variazione di bilancio urgente da 80.000 euro proprio per coprire i danni della mareggiata. Dal mese di ottobre erano ripresi i lavori - dopo la pausa per la stagione estiva – e per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone per esigenze dettate dalla capitaneria di porto - è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti prefabbricati costituenti il basamento delle nuove celle frangiflutti, che ora sono da ricostruire in stabilimento. Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto antiesondazione di 96 centimetri. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di 1.500.000 euro che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Lavorare in acqua è sempre molto complesso e questo cantiere e reso molto delicato e difficile dalle condizioni meteo con cui spesso abbiamo a che fare. Da metà febbraio saranno pronti i nuovi manufatti e così la ditta potrà concludere i lavori entro la primavera in modo da avere la banchina pronta per la bella stagione».