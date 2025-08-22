Cesenatico, Molo di Levante: i lavori ripartono a fine settembre

Dalla fine di settembre - una volta terminata la stagione estiva - a Cesenatico riprenderanno i lavori sul Molo di Levante e si concentreranno sulla parte terminale della banchina dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante La Baia. Le operazioni sono state sospese durante i mesi estivi per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante i mesi di maggior afflusso e ricominceranno con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di 1.500.000 euro che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «In estate sarebbe stato pericoloso continuare a lavorare con mezzi pesanti in azione e la spiaggia piena di turisti così come il Molo e tutta la zona circostante. Dalla fine di settembre riprenderemo le operazioni per completare questa importante opera dopo il completamento del muro antiesondazione».