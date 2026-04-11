Cesenatico, mobilità casa-scuola: parte un progetto per scuola primaria e scuola dell’infanzia

Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto “Piccoli passi che fanno strada” sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola promosso dalla rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna. Le finalità del progetto sono quelle di promuovere i comportamenti di mobilità attiva e collettiva nel tragitto casa-scuola, migliorando la sicurezza, la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi urbani in prossimità delle scuole.

Parteciperanno 32 classi della scuola primaria del secondo circolo - Vilamarina, Sala e Villalta - e le alunne e gli alunni della scuola dell’Infanzia di Villamarina e di Bagnarola. A partire da lunedì 13 aprile e fino a venerdì 17 aprile, in ogni classe verranno monitorate le modalità di trasporto casa-scuola, che verranno poi caricate dalle insegnanti sul portale della Regione. Ciascun plesso organizzerà con il supporto del Comune, un evento di chiusura dell’iniziativa, dall’8 al 15 maggio, con focus sulle “strade scolastiche” e proclamazione delle classi più virtuose, che avranno adottato i comportamenti più sostenibili e vicini all’ambiente.