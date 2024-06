Cesenatico: “Mio figlio picchiato da sette energumeni davanti ad una discoteca”

Minorenne picchiato fuori dalla discoteca da sette energumeni. A raccontare l’incubo vissuto da un 17enne è la madre. Che ha anche denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. «Mio figilo è stato prima accerchiato e poi picchiato da 6-7 ragazzi ben piazzati, che lo hanno scambiato per un’altra persona, stando a quello che mi è stato detto da qualche testimone e da mio figlio. È successo fuori da una nota discoteca della Riviera. Ovviamente la denuncia fatta è contro ignoti perché non essendoci telecamere o documentazioni fotografiche non si può risalire ai responsabili, ma mi chiedo con quale coraggio si possa aggredire una persona in questo modo selvaggio e codardo. Qualcuno ha riferito che si sarebbero poi scusati per “l’errore” di scambio di persona, peccato che non l’abbiano fatto con il diretto interessato che fortunatamente se l’è cavata con la maglia sbridellata, labbro gonfio, ematoma dietro l’orecchio e qualche escoriazione, oltre allo spavento».