Cesenatico, minaccia il cameriere col coltello al ristorante: denunciato per tentata rapina

Nei giorni scorsi, i militari della stazione Carabinieri di Cesenatico, hanno denunciato a piede libero un uomo di 54 anni, ritenuto il presunto responsabile del reato di tentata rapina. L’indagine è scaturita da un tentativo di rapina in un ristorante della riviera, dove l’uomo, approfittando di una momentanea assenza del personale, si era introdotto nel locale per asportare il cassetto del registratore di cassa contenente il denaro.

Il tentativo di furto è stato interrotto dal tempestivo rientro di un cameriere, allertato da rumori sospetti. Sorpreso sul fatto, il 54enne, al fine di guadagnarsi la fuga e sottrarsi all’intervento del dipendente, ha estratto un coltello, minacciandolo. L’immediata reazione del cameriere ha quindi impedito il concretizzarsi del furto, costringendo l’uomo alla fuga.

Immediatamente allertati, i Carabinieri hanno avviato le indagini, raccogliendo la precisa descrizione fornita dalla vittima. Le celeri attività investigative hanno permesso, in poche ore, di identificare il presunto autore del reato, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione, nel corso della quale è stato rinvenuto e sequestrato un coltello corrispondente alla descrizione di quello utilizzato per la minaccia. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato condotto in caserma e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per il reato di tentata rapina.