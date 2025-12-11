Cesenatico, Michele Ballerin al fianco di Roberto Benigni: “Da laico scoprire Pietro è stata un’esplorazione in territori quasi sconosciuti”

Su Rai 1, ieri in prima serata c’è stato lo spettacolo “Pietro. Un uomo nel vento”, un monologo di Roberto Benigni sulla storia di san Pietro. Registrato dal vivo il 12 ottobre nei Giardini Vaticani. A questo monologo hanno lavorato insieme Benigni, il cesenaticene Michele Ballerin, Chiara Mercuri e Stefano Andreoli. È stato commissionato dal Vaticano per la chiusura del Giubileo. Giovedì 4 dicembre in Vaticano c’è stata la proiezione privata dello spettacolo per il papa, presenti gli autori e la produzione, al quale è stato mostrata una clip di 20 minuti sui passaggi più significativi del monologo.