Cesenatico, mercato ittico: il Comune ottiene un finanziamento di 770mila euro

Una bellissima notizia per Cesenatico: il progetto di riqualificazione degli spazi interni e di efficientamento energetico del mercato ittico ha ottenuto 769.568 euro nell’ambito del bando regionale Feampa. Il progetto presentato dagli uffici di via Moretti ha ottenuto il 100% dei fondi richiesti, un risultato che certifica bontà e lungimiranza degli elaborati presentati. Il quadro economico totale delle opere prevede un investimento complessivo di 791.000 euro, con la cifra fuori dal finanziamento che verrà coperta da fondi comunali.

L’intervento ha lo scopo di riqualificare le infrastrutture dei luoghi di sbarco e di lavorazione, migliorare la qualità, dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. Le opere previste riguardano alcuni ambienti interni del Mercato Ittico attualmente in disuso, ed hanno lo scopo di incrementare la qualità della produzione e gli aspetti igienico- sanitari, migliorare le condizioni di lavoro e di salute per gli operatori, assicurare l’uso di energie da fonti rinnovabili per favorire la decarbonizzazione delle attività e favorire transizione energetica.

I locali saranno predisposti per creare un ampliamento, un’integrazione di spazi maggiormente confortevoli per migliorare le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza degli operatori. Il tutto funzionale a potenziare le attività che si svolgono all’interno della sala d’asta e a migliorarne le condizioni igienico-sanitarie rimuovendo il potenziale degrado derivante da spazi inutilizzati. Da questi ambienti si ricaverà un nuovo ufficio, il bagno degli impiegati, il vano tecnico, il bagno degli operatori che lavorano nella sala d’asta, i ripostigli e le aree dedicate ai percorsi coperti di servizio degli addetti. Sono previsti il contenimento dei consumi energetici con l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, la riqualificazione/installazione di impianti interni. Saranno inoltre realizzati impianti di climatizzazione, di ventilazione meccanica e di illuminazione ordinaria e d’emergenza degli ambienti di lavoro, prevedendo inoltre un relamping della sala d’asta. Sarà realizzata una nuova cella frigorifera per lo stoccaggio di prodotto ittico destinato alla sala d’aste, al fine di incrementarne l’attività. L’area del mercato sarà arricchita con la presenza di una macchina compattatrice delle casse di polistirolo utilizzate all’interno dell’area mercatale e di una macchina per la produzione del ghiaccio.

Così il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi: “Il Mercato Ittico è uno dei cuori produttivi di Cesenatico – spiegano insieme – e aver ottenuto questo finanziamento è una grande notizia per tutta la città. Andiamo avanti lavorando con senso di realtà e allo stesso tempi lungimiranza, con progetti seri e strutturati che grazie all’impegno dei tecnici comunali raggiungono gli obiettivi sperati”.