Cesenatico, manutenzione giochi nei parchi: il Comune stanzia 163mila euro

Prosegue il lavoro di manutenzione e adeguamento normativo dei giochi del territorio comunale, operazione eseguita dai tecnici di Cesenatico Servizi coadiuvati da un ispettore abilitato. Quest’ultimo - addetto alle verifiche - ha eseguito un controllo e una mappatura di tutte le attrezzature ludiche presenti a Cesenatico. Grazie a questo intervento sono stati individuati i giochi che necessitano di manutenzione e adeguamento e quelli invece da rimuovere perché non la sicurezza non è più garantita.

Gli interventi riguardano i giochi presenti nel Parco di Ponente e nel Parco di Levante, nei Giardini al Mare, nelle aree verdi diffuse, nei giardini degli edifici scolastici di Sala, Cannucceto, Madonnina, Villamarina, Bagnarola. L’investimento per i lavori è di 163.000 euro.

«Insieme a Cesenatico Servizi - dice il sindaco Matteo Gozzoli - stiamo portando avanti questo importante lavoro di controllo e manutenzione. In alcuni casi siamo stati costretti alla rimozione perché le attrezzature non erano a norma di legge e so che questo può aver creato dei malumori ma è stato fatto per garantire la sicurezza di tutti. Seguirà ora una pianificazione per sostituire gradualmente le attrezzature che non ci sono più», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.