Cesenatico, manovre pericolose alla guida ma rifiuta l‘etilometro: denunciata e ritiro di patente

CESENATICO. Nello scorso week-end, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno messo in campo un dispositivo a largo raggio con l’impiego di pattuglie delle sette Stazioni dipendenti, del Radiomobile e personale in abiti civili, per effettuare un controllo straordinario del territorio di competenza, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori e a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Nel corso dei controlli, effettuati anche con i precursori e l’etilometro, sono stati sottoposti ad accertamento sul tasso di alcool decine di automobilisti. Tra questi, tre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza ed un quarto, una donna, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. In particolare quest’ultima è stata intercettata dai militari dopo che era stata segnalata da alcuni automobilisti mentre, alla guida della sua auto, effettuava manovre potenzialmente pericolose per gli altri utenti della strada. Per tutti, oltre alla denuncia penale, è scattato anche il ritiro della patente di guida.

In materia di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione clandestina, i militari hanno identificato due stranieri privi di regolare titolo per permanere sul territorio nazionale. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria ed avviati presso gli uffici competenti, per valutare la loro posizione sul territorio italiano.

Nell’ambito dei reati in materia predatoria, è stato denunciato un 42 enne per danneggiamento aggravato su un’autovettura in sosta.

Infine, nel corso del servizio, non sono mancati i controlli sugli stupefacenti. Un 26enne di origini straniere è stato segnalato alla Prefettura, in quanto trovato con 3 grammi di hashish per uso personale, sequestrati dai militari. Infine uno straniero extracomunitario, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato ai sensi della legge sull’immigrazione e avviato agli uffici competenti.

Nel complesso, l’attività dei militari della compagnia rivierasca ha consentito di identificare e controllare, in chiave preventiva, oltre duecento persone e numerosi esercizi pubblici.