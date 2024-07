Cesenatico, mamma trigone immortalata con i suoi piccoli: spettacolo ma a distanza di sicurezza

Un bellissimo incontro è stato fatto sabato mattina nella spiaggia di Ponente. Una bagnante, Morena Valbonetti, è riuscita a riprendere con lo smartphone, e ha inviato alla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo, le fasi di approccio a riva di una mamma trigone accompagnata dai suoi cuccioli.

In questo periodo dell’anno - spiegano i gestori del canale social su cui è stata fatta circolare l’immagine - può capitare di vedere esemplari come quello, che vengono verso riva esclusivamente per partorire. È assolutamente necessario lasciargli i loro spazi e non avvicinarli troppo, anche perché se calpestati possono pungere: hanno aculei contenenti veleno situali sul dorso della coda. Mamma trigone e i suoi piccoli sono stati con delicatezza aiutati dal bagnino di salvataggio e da alcuni bagnanti a riguadagnare il largo.