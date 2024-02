Il Comune di Cesenatico aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che è in calendario oggi. Per la giornata di oggi l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'ufficio ambiente, ha disposto lo spegnimento delle luci nell'orario serale della Biblioteca Comunale e del Museo della Marineria, un modo per sensibilizzare e sottolineare il legame tra cultura e sostenibilità ambientale.