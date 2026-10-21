Cesenatico, lungomare di Ponente: in via Colombo arrivano i “giardini della pioggia”

A Cesenatico sono nel vivo i lavori per la riqualificazione del lungomare di Ponente con le operazioni che si stanno concentrando su via Colombo nel tratto compreso tra il Canale Tagliata e l’incrocio con via Magellano. Le ditte incaricate stanno realizzando nuovi marciapiedi, un percorso ciclabile strettamente connesso alla Ciclovia Adriatica, arredi e verde pubblico che cambieranno ulteriormente volto di una zona strategica per la città. Estetica e miglioramento visivo ma anche sostenibilità ambientale e difesa del territorio: nella nuova via Colombo verranno creati i cosiddetti giardini della pioggia, vere e proprie zone che verranno allagate prima di far confluire l’acqua nelle fognature: questo servirà a mantenere vivo il verde pubblico e a difendere il suolo dalle sempre più frequenti bombe d’acqua. Si interverrà su un tratto di circa 1 chilometro con un investimento totale di 1.7 milioni di euro.

Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario - che il quartiere attendeva da oltre 50 anni – nell’estate 2025 si è festeggiata l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori per il Waterfront di Ponente. Si è arrivati alla conclusione della completa riqualificazione del Canale Zadina e dei due accessi al mare di via Cabral e via Diaz che sono diventati percorsi ciclo-pedonali ricchi di dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive e un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore.

Lo stesso è avvenuto con i due accessi al mare - canale Zadina e via Pinzon - inaugurati nel maggio del 2026. Nell’ottobre scorso sono stati stanziati ulteriori 1.7 milioni di euro che permetteranno di ampliare il progetto riqualificando tutta via Colombo fino all’incrocio con via Magellano: i lavori sono previsti per l’autunno 2026. Durante questo inverno sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto - in collaborazione con Hera - in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica. I lavori sono eseguiti da una l’RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. L’investimento totale è di 5.404.269, 84 euro con il contributo della Regione Emilia-Romagna pari al 75% della spesa ammessa, 4.053.201,63 euro a cui verranno aggiunti, come detto, ulteriori 2.200.000 euro.

«Chiunque passi per via Colombo - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - potrà rendersi conto che i lavori sono già ben avviati: le ditte sono impegnate sull’asse stradale e in alcuni tratti sono già visibili i cordoli. Sono stato in cantiere per seguire vicino l’evoluzione di questa grande opera e ho avuto la possibilità di visionare e scegliere – insieme ai progettisti, alle ditte e ai tecnici comunali – le finiture che andremo a utilizzare per un quartiere che cambierà volto. Arriviamo con questo ultimo tratto a completare il disegno iniziale a beneficio di una zona nevralgica per tante strutture della filiera ricettiva».