Cesenatico, lungomare di Ponente: in via Colombo arrivano i “giardini della pioggia”

A Cesenatico sono nel vivo i lavori per la riqualificazione del lungomare di Ponente con le operazioni che si stanno concentrando su via Colombo nel tratto compreso tra il Canale Tagliata e l’incrocio con via Magellano. Le ditte incaricate stanno realizzando nuovi marciapiedi, un percorso ciclabile strettamente connesso alla Ciclovia Adriatica, arredi e verde pubblico che cambieranno ulteriormente volto di una zona strategica per la città. Estetica e miglioramento visivo ma anche sostenibilità ambientale e difesa del territorio: nella nuova via Colombo verranno creati i cosiddetti giardini della pioggia, vere e proprie zone che verranno allagate prima di far confluire l’acqua nelle fognature: questo servirà a mantenere vivo il verde pubblico e a difendere il suolo dalle sempre più frequenti bombe d’acqua. Si interverrà su un tratto di circa 1 chilometro con un investimento totale di 1.7 milioni di euro.