Cesenatico, lotta alle baby gang: sequestrati un coltello e una mazza di alluminio

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cesenatico unitamente alla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha intensificato i controlli sul territorio sul tema della sicurezza urbana.

Nel corso del controllo presso la Stazione di Cesenatico è stato fermato un minore che si aggirava con fare sospetto e che alla richiesta degli Agenti di esibire i documenti mostrava molto nervosismo. A seguito della perquisizione personale veniva rinvenuto un coltello di 23 centimetri con 9 centimetri di lama affilata. Accompagnato presso gli uffici del Comando è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con conseguente sequestro del coltello e affido alla potestà genitoriale. Nella zona dei giardini al mare invece sono stati controllati cinque giovani appartati in auto all’interno della quale è stata rinvenuta una mazza in alluminio di 80 centimetri occultata all’interno del bagagliaio. Il giovane, che non ha saputo giustificarne il possesso, è stato deferito all’autorità giudiziaria con conseguente sequestro dell’arma.