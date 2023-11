Cesenatico, lo storico commerciante ha chiuso la ferramenta: “Ma ogni tanto vado al negozio per il gusto di alzare la serranda”

Commozione alla premiazione del commerciante Giovanni Saragoni, 75enne storico associato di Confcommercio Cesenatico, avvenuta al consiglio direttivo dell’associazione tenutosi nella sede cesenate con il presidente cesenate Augusto Patrignani e quello di Cesenatico Giancarlo Andrini. Saragoni ha chiuso la sua attività di ferramenta a Villamarina da un anno, ma ha raccontato che gli capita ancora, ogni tanto, di dirigersi al negozio, per il solo desiderio di alzare la serranda, condivisione che ha suscitato viva emozione tra i partecipanti, che gli hanno tributato un sentito applauso.

A premiarlo, consegnandogli una targa con le congratulazioni e la gratitudine per il servizio prestato alla città in tanti anni di lavoro appassionato e di qualità sono stati il presidente di Confcommercio Cesenatico Andrini e il responsabile Roberto Fantini.

La Ferramenta di piazza Volta aveva chiuso i battenti, dopo 73 anni, a fine 2022, un grande negozio con oltre diecimila articoli entrato negli annali di Villamarina. La aprì il padre Martino Saragoni nel 1949 dapprima in una casa colonica, seguì il trasferimento nei locali di viale delle Nazioni dove Giovanni Saragoni inizio a lavorare a 16 anni e poi avvenne l’approdo in piazza Volta. “Io e mia moglie Anita Toschi, per tutti Anna, abbiamo lavorato tutti i giorni dagli anni Sessanta alla chiusura - ha messo in luce Giovanni Saragoni - e le nostre soddisfazioni maggiori sono state aver avuto successo come commercianti e aver fatto parte, e continuare a farne parte come pensionati di Confcommercio di Cesenatico”.

“Di fronte a una storia d’impresa come quella di Giovanni Saragoni - ha messo in luce il presidente Confcommercio di Cesenatico Andrini - il sentimento di gratitudine è infinito per il bene prodotto alla comunità e per il valore aggiunto al territorio che la storica ferramenta ha irradiato . Un esempio per tutti, una vicenda esemplare che racchiude tutta la bellezza e l’onore del commercio al dettaglio svolto a regola d’arte. Il nostro Giovanni Saragoni si è speso molto anche a servizio della categoria ricoprendo più volte la carica di consigliere di Confcommercio Cesenatico con grande generosità e altruismo”.