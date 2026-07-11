Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY

Cesenatico
  • 11 luglio 2026
Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY
Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY
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Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY
Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY

Il cielo sopra la spiaggia libera di piazza Costa si trasforma in un’enorme tela di luci e colori. Il debutto del “Pyro Light Drones Show” a Cesenatico ha fatto registrare il tutto esaurito nella serata di venerdì, richiamando migliaia di residenti e turisti con il naso all’insù tra il lungomare e la ruota panoramica.

Ben 550 droni luminosi hanno danzato a ritmo di musica per raccontare l’identità marinara della città, disegnando nel cielo il volto di Leonardo da Vinci, le storiche vele al terzo e i simboli del mare. E l’evento non è ancora finito: dopo la magia della prima notte, lo spettacolo bissa questa sera con un nuovo show arricchito da incredibili effetti pirotecnici in volo e fuochi d’artificio sulla battigia. Sfoglia la gallery per rivivere le immagini più emozionanti della prima serata. FOTO ZANOTTI

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