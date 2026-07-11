Cesenatico, lo spettacolo dei 550 droni incanta la spiaggia FOTOGALLERY

Il cielo sopra la spiaggia libera di piazza Costa si trasforma in un’enorme tela di luci e colori. Il debutto del “Pyro Light Drones Show” a Cesenatico ha fatto registrare il tutto esaurito nella serata di venerdì, richiamando migliaia di residenti e turisti con il naso all’insù tra il lungomare e la ruota panoramica.

Ben 550 droni luminosi hanno danzato a ritmo di musica per raccontare l’identità marinara della città, disegnando nel cielo il volto di Leonardo da Vinci, le storiche vele al terzo e i simboli del mare. E l’evento non è ancora finito: dopo la magia della prima notte, lo spettacolo bissa questa sera con un nuovo show arricchito da incredibili effetti pirotecnici in volo e fuochi d’artificio sulla battigia. Sfoglia la gallery per rivivere le immagini più emozionanti della prima serata. FOTO ZANOTTI